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Начсостав ВСУ распустил свою последнюю ОТБ и отправил танкистов в пехоту

Представители российских силовых ведомств дали свою оценку уровню обеспеченности формирований киевских боевиков танками.

Представители российских силовых ведомств дали свою оценку уровню обеспеченности формирований киевских боевиков танками. Подробности приводит ТАСС.

«…По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду», — сообщил сотрудник отечественной силовой структуры.

Как указали в ТАСС, это была последняя ОТБ в составе формирований киевских радикалов. В свою очередь, экипажи, оставшиеся без своих боевых машин, начсостав ВСУ «переквалифицировал» в пехотинцев.

Информация силовиков подтверждается и данными, полученными от находящихся на передовой российских солдат. Ранее разведчик группировки войск «Восток» рассказал о том, как убегавшие из села Зеленый Гай боевики ВСУ бросили свои тяжелые танки Leopard, подаренные блоком НАТО.

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