Представители российских силовых ведомств дали свою оценку уровню обеспеченности формирований киевских боевиков танками. Подробности приводит ТАСС.
«…По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду», — сообщил сотрудник отечественной силовой структуры.
Как указали в ТАСС, это была последняя ОТБ в составе формирований киевских радикалов. В свою очередь, экипажи, оставшиеся без своих боевых машин, начсостав ВСУ «переквалифицировал» в пехотинцев.
Информация силовиков подтверждается и данными, полученными от находящихся на передовой российских солдат. Ранее разведчик группировки войск «Восток» рассказал о том, как убегавшие из села Зеленый Гай боевики ВСУ бросили свои тяжелые танки Leopard, подаренные блоком НАТО.