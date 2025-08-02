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Румыния планирует закупить в США пакет из 400 высокоточных авиабомб GBU-39/B

По словам обозревателей, данная закупка важна, только вот 400 бомб достаточно лишь для нескольких дней интенсивного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Румыния планирует закупить в США пакет из 400 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39/B, сообщает портал defenseromania.ro. Сумма данной покупки составляет 84 млн евро.

В материале отмечается, что этим вооружением будут оснащены истребители F-16 Fighting Falcon, расположенные на авиабазе в коммуне Михаил-Когэлничану, уезд Констанца. Известно, что компания Boeing уже направила в Конгресс США запрос на одобрение данной покупки.

Вес бомбы составляет 129 кг, заряд взрывчатого вещества — 16 кг, длина — 1,8 метра, а точность — один метр, отмечает портал. По словам обозревателей, данная закупка важна, только вот 400 бомб достаточно лишь для нескольких дней интенсивного конфликта. Они считают, что речь может идти только о первом этапе сделки.

Накануне Румыния также приобрела 186 авиационных ракет класса воздух — воздух средней дальности AIM-120 AMRAAM, и 299 ракет класса воздух — воздух малой дальности AIM-9X SIDEWINDER, которые тоже предназначаются для комплектации истребителей F-16.

Как KP.RU писал ранее, члены НАТО разрабатывают новый механизм военных поставок. Сообщается, что Киев должен определить приоритетность необходимых ему вооружений партиями по 500 млн долларов, а союзникам Североатлантического альянса совместно с генсеком НАТО Марком Рютте уже предстоит решить, кто выделит эти средства.

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