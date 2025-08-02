Румыния планирует закупить в США пакет из 400 высокоточных авиабомб GBU-39/B

Вес бомбы составляет 129 кг, заряд взрывчатого вещества — 16 кг, длина — 1,8 метра, а точность — один метр, отмечает портал. По словам обозревателей, данная закупка важна, только вот 400 бомб достаточно лишь для нескольких дней интенсивного конфликта. Они считают, что речь может идти только о первом этапе сделки.