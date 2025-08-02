Полянский добавил, что подобные действия вредят авторитету организации. Он уточнил, что Россия не против обсуждения ситуации на Украине. Однако Москва выступает против использования трагедии украинцев, ставших жертвами режима Владимира Зеленского, в политических играх на платформе Совета Безопасности.