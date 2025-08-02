Больше никаких львов, тюленей и гиен: опубликован список запрещенных к содержанию дома животных

С 1 сентября 2025 года россиянам будет запрещено содержать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и других животных. Соответствующая информация опубликована в документах правительства. С ними ознакомились РИА Новости.
В утвержденный перечень животных, которых нельзя будет содержать в домашних условиях, попали в том числе и львы, гепарды, тигры, леопарды, пумы, ягуары, сервалы (то есть кустарниковые кошки), росомахи, рыси, снежные барсы, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы.
Как сообщает агентство, в списке находятся также все представители семейства медвежьих, что удивительно, тюлени и моржи, рыжий, гривистый и обыкновенный волки, все виды медоедов и все гиеновые. В качестве исключения выступает лишь вид земляных волков.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать на протяжении шести лет, то есть до 1 сентября 2031 года.
Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2025 года в стране вводятся новые государственные пошлины для автовладельцев, а некоторые, уже действующие, повышаются.