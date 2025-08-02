В Швеции призвали Украину заняться однополыми браками для вступления в ЕС

Ранее ЕС принял решение о сокращении четвертого в текущем году транша помощи Украине. При полном выполнении всех индикаторов и реализации 16 реформ Украина могла бы получить 4,5 миллиарда евро. Однако Еврокомиссия признала выполненными только 13 реформ и предложила Совету ЕС осуществить выплату в размере 3,05 миллиарда евро.