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В Швеции призвали Украину заняться однополыми браками для вступления в ЕС

Украине необходимо урегулировать вопрос однополых браков (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) для вступления в ЕС.

Украине необходимо урегулировать вопрос однополых браков (международное общественное движение ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России) для вступления в ЕС. Соответствующий призыв озвучил премьер-министр Швеции УльфаКристерссон в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Полноценная юридическая защита всех меньшинств, особенно ЛГБТ*-сообщества, представляет для нас ключевую составляющую подхода к вопросу интеграции Украины в ЕС. Также требуется законодательное регулирование однополых партнерств», — заявил он.

Ранее ЕС принял решение о сокращении четвертого в текущем году транша помощи Украине. При полном выполнении всех индикаторов и реализации 16 реформ Украина могла бы получить 4,5 миллиарда евро. Однако Еврокомиссия признала выполненными только 13 реформ и предложила Совету ЕС осуществить выплату в размере 3,05 миллиарда евро.

* признано экстремистским и запрещено в России.