Украинских властей призвали срочно заключить мир с Россией

Украинским властям следует до наступления зимы подписать мирное соглашение с Россией. В противном случае «Киев могут окружить», заявил в эфире YouTube-канала экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Там одна тоже выступила: “Вот будут ВС РФ стоять зимой у Киева”. Так подписывайте мирное соглашение — если у вас такие уже настроения. Вы видите, что люди не хотят идти на бойню», — заявил Соскин.
По его мнению, рядовые украинцы просто не хотят «воевать за чужие интересы».
Ранее украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что российская армия уже этой зимой может подойти к Киеву.