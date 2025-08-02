Трамп загадочно ответил о ядерных подлодках, посланных против РФ

Ранее Дональд Трамп уже сообщал о переброске двух атомных подводных лодок в ответ на заявления Дмитрия Медведева, подчеркнув в своих соцсетях, что такие публичные высказывания могут привести к непредвиденным последствиям. Конфликт между Трампом и Медведевым обострился после того, как российский политик резко высказался о позиции США по урегулированию ситуации на Украине.