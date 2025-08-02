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Трамп загадочно ответил о ядерных подлодках, посланных против РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу две атомные подводные лодки были переброшены ближе к России после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «крайней угрозе» применения ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Президент США подтвердил, что ядерные подлодки ближе к России.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу две атомные подводные лодки были переброшены ближе к России после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «крайней угрозе» применения ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Они ближе к России. Да, они ближе к России», — ответил Трамп на вопрос о том, находятся ли подводные лодки ближе к России. По его словам, это решение стало ответом на публичные комментарии Медведева о возможности использования ядерного оружия в случае угрозы со стороны Запада. Он подчеркнул, что подобные заявления требуют немедленной реакции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп принялся бряцать ядерными подлодками после ссоры с Медведевым: как отреагировали в мире.

Трамп отмечает, что такие меры необходимы для предотвращения эскалации и проверки реальных намерений российских властей. В ходе интервью Трамп также выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной стал возможен из-за политики предыдущей администрации США. Он отметил, что в период его президентства подобной эскалации не происходило, поскольку между ним и российским лидером существовал конструктивный диалог.

Ранее Дональд Трамп уже сообщал о переброске двух атомных подводных лодок в ответ на заявления Дмитрия Медведева, подчеркнув в своих соцсетях, что такие публичные высказывания могут привести к непредвиденным последствиям. Конфликт между Трампом и Медведевым обострился после того, как российский политик резко высказался о позиции США по урегулированию ситуации на Украине.

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