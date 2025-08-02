Трамп: РФ хорошо справляется, но США всё равно готовы ужесточить санкции

Напомним, 14 июля Трамп заявил о намерениях ввести стопроцентные импортные пошлины против России и её торговых партнёров, если стороны не найдут решение украинского кризиса в течение 50 дней. Позже он сократил этот срок до 10 дней, до восьмого августа. Однако американский лидер выразил сомнение в эффективности новых мер.