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Дмитриев счет «позором» скандал вокруг фон дер Ляйен и вакцин от COVID-19

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, дал свою оценку продолжающемуся скандалу, связанному с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, дал свою оценку продолжающемуся скандалу, связанному с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в соцсети Х.

«Позор» — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Таким образом спецпредставитель Президента РФ прокомментировал новый материал The New York Times, посвященный «утерянной» переписке главы ЕК и исполнительного директора фармацевтической корпорации Pfizer Альберта Бурла.

По мнению журналистов, Урсула фон дер Ляйен замешана в коррупционной схеме, связанной с закупкой у данной компании вакцины от COVID-19 в период пандемии. Еще в первой половине июля текущего года в Еврокомиссии предложили выдвинуть своему председателю вотум недоверия.

В свою очередь, спецпредставитель Кирилл Дмитриев несколькими часами ранее также прокомментировал установление прямых авиасообщений между Россией и Саудовской Аравией.

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