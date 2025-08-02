Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, дал свою оценку продолжающемуся скандалу, связанному с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в соцсети Х.
«Позор» — подчеркнул Кирилл Дмитриев.
Таким образом спецпредставитель Президента РФ прокомментировал новый материал The New York Times, посвященный «утерянной» переписке главы ЕК и исполнительного директора фармацевтической корпорации Pfizer Альберта Бурла.
По мнению журналистов, Урсула фон дер Ляйен замешана в коррупционной схеме, связанной с закупкой у данной компании вакцины от COVID-19 в период пандемии. Еще в первой половине июля текущего года в Еврокомиссии предложили выдвинуть своему председателю вотум недоверия.
В свою очередь, спецпредставитель Кирилл Дмитриев несколькими часами ранее также прокомментировал установление прямых авиасообщений между Россией и Саудовской Аравией.