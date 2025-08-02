Дмитриев счет «позором» скандал вокруг фон дер Ляйен и вакцин от COVID-19

По мнению журналистов, Урсула фон дер Ляйен замешана в коррупционной схеме, связанной с закупкой у данной компании вакцины от COVID-19 в период пандемии. Еще в первой половине июля текущего года в Еврокомиссии предложили выдвинуть своему председателю вотум недоверия.