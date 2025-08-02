«Мы всегда хотим быть наготове»: в США раскрыли карты и рассказали, куда отправили атомные подлодки

Американский президент Дональд Трамп все же решил раскрыть карты и рассказать, куда он распорядился перебросить две атомные подводные лодки (АПЛ) США. По словам политика, они находятся «ближе к России», однако точного местоположения указывать не стал. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.
«Да, они (подлодки) находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки», — цитирует слова президента СМИ.
Напомним, что в минувшую пятницу Трамп заявил о перемещении атомных подлодок в связи со словами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Якобы российский политик выступил с «чрезвычайно провокационными заявлениями» в его адрес.
Как KP.RU писал ранее, слова Трампа о переброске двух АПЛ в «соответствующие регионы» — это метод запугивания РФ, а не реальная угроза, считает первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Спикер напомнил, что те, кто уже запугивал Россию, после приезжали в Кремль и подписывали «договора о дружбе и добрососедских отношениях».