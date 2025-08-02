«Мы всегда хотим быть наготове»: в США раскрыли карты и рассказали, куда отправили атомные подлодки

Американский президент Дональд Трамп все же решил раскрыть карты и рассказать, куда он распорядился перебросить две атомные подводные лодки (АПЛ) США. По словам политика, они находятся «ближе к России», однако точного местоположения указывать не стал. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.