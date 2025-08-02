Города Бразилии из-за Трампа захлестнули студенческие демонстрации

На этой неделе Трамп подписал указ, который повышает пошлины на товары из Бразилии до 50%. Однако вместе с Трамп утвердил список из 700 товаров, в отношении которых будут действовать исключения. В перечне в основном продукция авиастроения и сельского хозяйства.