Города Бразилии из-за Трампа захлестнули студенческие демонстрации

У посольства и консульств Соединенных Штатов Америки в Бразилии проходят студенческие протесты против пошлин президента США Дональда Трампа, которые он ввел в отношении бразильских товаров. Об этом сообщил местный новостной сайт G1.
«Национальный союз студентов (UNE) в пятницу вечером, 1 августа, провел акцию протеста против повышения пошлин Трампом перед консульством США в Рио-де-Жанейро», — говорится в публикации портала.
G1 добавляет, что митинги также прошли еще в 12 городах Бразилии, где имеются консульства США. Кроме того, митинговали и перед посольством США в столице — городе Бразилиа.
В то же время агентство Lusa сообщило, что кроме студентов на протесты вышли и профсоюзы. В Сан-Паулу митингующие несли куклы, изображающие президента США Дональда Трампа и экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Позднее участники акции сожгли фальшивые доллары, куклы и даже американский флаг.
На этой неделе Трамп подписал указ, который повышает пошлины на товары из Бразилии до 50%. Однако вместе с Трамп утвердил список из 700 товаров, в отношении которых будут действовать исключения. В перечне в основном продукция авиастроения и сельского хозяйства.
Ранее стало известно, что работающие в Бразилии энергокомпании приостановили поставки нефти в США.