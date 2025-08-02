Трамп назвал Путина «крепким орешком»

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «крепким орешком».
«Он (Путин — прим. ТАСС) определенно крепкий орешек, в этом смысле [мое мнение о нем] не изменилось», — отметил глава Белого дома в интервью телеканалу Newsmax.
Ранее в пятницу Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, не исключил до истечения поставленного им 10-дневного срока по урегулированию на Украине возможности разговора с Путиным. «Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — сказал президент США.
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