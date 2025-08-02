Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Ранее в пятницу Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, не исключил до истечения поставленного им 10-дневного срока по урегулированию на Украине возможности разговора с Путиным. «Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — сказал президент США.