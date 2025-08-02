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«Просроченный князек»: Постпредство РФ опровергло обвинения в атаках на мирных жителей

Дмитрий Полянский, исполняющий обязанности главы Постоянного представительства России при Организации Объединенных наций, заявил, что многие в странах Запада ведут «политическую эксплуатацию» конфликта на Украине.

Дмитрий Полянский, исполняющий обязанности главы Постоянного представительства России при Организации Объединенных наций, заявил, что многие в странах Запада ведут «политическую эксплуатацию» конфликта на Украине. Стенограмма его речи, произнесенной в ходе заседании Совета Безопасности ООН, опубликована в Telegram-канале Постпредства РФ.

«Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими… Хочется верить, что здравомыслящие члены Совета и международного сообщества нас в этом поддержат», — подчеркнул Дмитрий Полянский.

Выступление и.о. руководителя Постпредства РФ было посвящено инциденту в Киеве 31 июля, когда одна из ракет комплекса противовоздушной обороны украинских боевиков упала на многоэтажный дом. В произошедшем обвинили российских военнослужащих, однако Дмитрий Полянский опроверг подобные безосновательные заявления.

Также дипломат назвал Владимира Зеленского «просроченным князьком», к которому попали в «заложники» граждане Украины.

Ранее в СМИ стало известно, что в ходе этого же заседания ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан довел до «онемения» споривших с ним американцев.

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