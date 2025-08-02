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Трамп: Путин знает, как обойти санкции против России

Президент США заявил о готовности ввести антироссийские санкции.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил о своей готовности ввести санкции против России в случае, если не удастся достичь перемирия в конфликте с Украиной.

При этом Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин хорошо ориентируется в вопросах санкционного давления.

«Мы введем санкции, а он (Путин — ред.) хорошо разбирается с санкциями», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил утвердить 100-процентные пошлины против росссийской стороны, а также её торговых партнёров, если в течение 50 дней не будет достигнута договорённость по Украине.

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