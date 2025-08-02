Жители Челябинской области смогут проголосовать на выборах депутатов онлайн

Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление до 8 сентября. Сделать это можно через портал Госуслуг. После проверки данных южноуральцев включат в список участников ДЭГ.
Проголосовать можно будет с 8 часов 12 сентября до 20 часов 14 сентября 2025 года. Для этого требуется войти на сайт vybory.gov.ru, пройти идентификацию и отдать голос.
Участвовать в голосовании могут граждане РФ, достигшие 18 лет на момент голосования. Они должны быть зарегистрированы на территории Челябинской области. Кроме того, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, данные которой совпадают с Регистром ГАС «Выборы». Наконец, в период голосования нужно находиться в России.