Гагин: ВСУ используют женщин в качестве диверсантов, разведчиц и снайперов

Вооруженные силы Украины вербуют женщин в качестве диверсантов, разведчиц и снайперов. Об этом aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
Telegram-канал «Северный ветер», связанный с Северной группировкой войск ВС РФ, писал, что назначение женщин на должности, связанные с разведкой, встречается в ВСУ все чаще.
«Нам известно, что очень часто ВСУ используют женщин в качестве снайперов, диверсантов и разведчиков. От женщин редко ожидают какой-то угрозы», — отметил Гагин.
По его словам, эти девушки и женщины проходят тщательный отбор.
«Фильтр очень серьезный. Направление разведки очень непростое, поэтому туда отбирают серьезно подготовленных людей с хорошими исходными данными, включая физическую и психологическую подготовку», — пояснил эксперт.
В то же время в рядах ВСУ много женщин, которые «закрывают хозяйственные вопросы», включая поваров и врачей, добавил Гагин.