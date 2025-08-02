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Гагин: ВСУ используют женщин в качестве диверсантов, разведчиц и снайперов

Девушки проходят серьезный отбор, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины вербуют женщин в качестве диверсантов, разведчиц и снайперов. Об этом aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с Северной группировкой войск ВС РФ, писал, что назначение женщин на должности, связанные с разведкой, встречается в ВСУ все чаще.

«Нам известно, что очень часто ВСУ используют женщин в качестве снайперов, диверсантов и разведчиков. От женщин редко ожидают какой-то угрозы», — отметил Гагин.

По его словам, эти девушки и женщины проходят тщательный отбор.

«Фильтр очень серьезный. Направление разведки очень непростое, поэтому туда отбирают серьезно подготовленных людей с хорошими исходными данными, включая физическую и психологическую подготовку», — пояснил эксперт.

В то же время в рядах ВСУ много женщин, которые «закрывают хозяйственные вопросы», включая поваров и врачей, добавил Гагин.