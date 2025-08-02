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Трамп рассказал, что его мнение о президенте РФ не изменилось

Трамп заявил, что считает Путина «крепким орешком».

Источник: Комсомольская правда

47-й глава США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина «крепким орешком». Об этом действующий глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

«Он (Путин) определенно крепкий орешек, в этом смысле (мое мнение о нем) не изменилось», — цитирует слова политика иностранное СМИ.

Напомним, Трамп уже подтверждал, что не исключает возможности разговора с российским коллегой до истечения 10-дневного срока по урегулированию конфликта на Украине. Однако на вопрос о телефонном разговоре с Путиным глава Белого дома все же ответил достаточно уклончиво.

Как KP.RU писал ранее, президент России в свою очередь назвал американского коллегу Дональда Трампа мужественным человеком. Это произошло во время пресс-конференции Владимира Путина по итогам двухдневной поездки в Минск, которая состоялась в конце июня.

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