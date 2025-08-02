Трамп рассказал, что его мнение о президенте РФ не изменилось

Напомним, Трамп уже подтверждал, что не исключает возможности разговора с российским коллегой до истечения 10-дневного срока по урегулированию конфликта на Украине. Однако на вопрос о телефонном разговоре с Путиным глава Белого дома все же ответил достаточно уклончиво.