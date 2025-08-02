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Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России

Президент США не уточнил, где именно находятся субмарины.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что две атомные подводные лодки, направленные им ранее в стратегически важные районы, в настоящее время находятся в непосредственной близости к России.

«Они ближе к России», — отметил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, комментируя передислокацию американских подлодок.

Трамп подчеркнул, что такие меры были приняты с целью усиления позиций США и демонстрации готовности к ответу на возможные угрозы.

Ранее Трамп заявил, что распорядился переместить две атомные подлодки в ответ на высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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