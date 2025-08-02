WP: Трамп будет вынужден ввести санкции против Китая из-за поддержки России

Ранее рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России в Сенате США было отложено до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Лидер республиканцев Джон Тьюн отмечал, что между партиями достигнут значительный прогресс по этому вопросу, а принятие инициативы усилит позиции президента Дональда Трампа. Документ предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, при этом администрация Трампа стремится смягчить его положения.