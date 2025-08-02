Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Трамп будет вынужден ввести санкции против Китая из-за поддержки России

Законопроект, представленный в сенате, вынудит президента США Дональда Трампа ввести санкции против Китая, в связи с поддержкой РФ. Об этом написали американские СМИ.

Санкции будут введены против китайских юридических и физических лиц, сообщают в СМИ.

Законопроект, представленный в сенате, вынудит президента США Дональда Трампа ввести санкции против Китая, в связи с поддержкой РФ. Об этом написали американские СМИ.

«Двухпартийный законопроект, представленный в Сенате в пятницу, вынудит администрацию Трампа ввести экономические санкции против Китая за поддержку России», — указано в материале The Washington Post. По информации, данный законопроект, введенный сенаторами Джин Шахин и Джоном Корнином, обяжет администрацию Трампа принять меры против китайских юридических и физических лиц, которые помогали в поддержке оборонной промышленности РФ.

Ранее рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России в Сенате США было отложено до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Лидер республиканцев Джон Тьюн отмечал, что между партиями достигнут значительный прогресс по этому вопросу, а принятие инициативы усилит позиции президента Дональда Трампа. Документ предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, при этом администрация Трампа стремится смягчить его положения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше