Пентагон заключил контракт с корпорацией RTX на 50 миллиардов долларов

Документ предусматривает поставку продукции RTX, включая системы вооружений, комплектующие, услуги технической поддержки и другие формы обеспечения. Работы будут вестись как на территории США, так и за их пределами. Заказчиками по контракту выступают американская армия, Агентство оборонной логистики и само Минобороны США.