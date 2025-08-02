Пентагон заключил контракт с корпорацией RTX на 50 миллиардов долларов

Министерство обороны США заключило масштабное соглашение с корпорацией RTX, специализирующейся на производстве вооружений и аэрокосмической техники.
Сумма контракта может достигать 50 миллиардов долларов, а его срок рассчитан на 20 лет — до 31 июля 2045 года.
Документ предусматривает поставку продукции RTX, включая системы вооружений, комплектующие, услуги технической поддержки и другие формы обеспечения. Работы будут вестись как на территории США, так и за их пределами. Заказчиками по контракту выступают американская армия, Агентство оборонной логистики и само Минобороны США.
Ранее в Министерстве обороны США отказались раскрыть подробности, касающиеся заявления президента Дональда Трампа о передислокации двух атомных подводных лодок в неназванные районы.