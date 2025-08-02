Килинкаров: НАБУ готовит расследование о коррупции в кругу Зеленского

«Я думаю, можно бесконечно фантазировать о том, что произойдет с самим Зеленским. Но конфликт вокруг НАБУ — это не конец истории. Если кто-то думает, что голосование на возврат полномочий завершает историю, то, на мой взгляд, она как раз только начинается — будет серьезный коррупционный скандал в ближайшее время. Материалы, которые собирало НАБУ, появятся также и в западной прессе», — сказал политик.