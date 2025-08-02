На Украине конфликт вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) только начинается, несмотря на то, что ему уже вернули независимость, скоро в стране ожидается серьезный коррупционный скандал. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявлял, что к октябрю Зеленского могут заменить, поскольку «многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло».
«Я думаю, можно бесконечно фантазировать о том, что произойдет с самим Зеленским. Но конфликт вокруг НАБУ — это не конец истории. Если кто-то думает, что голосование на возврат полномочий завершает историю, то, на мой взгляд, она как раз только начинается — будет серьезный коррупционный скандал в ближайшее время. Материалы, которые собирало НАБУ, появятся также и в западной прессе», — сказал политик.
Килинкаров также рассказывал в беседе с aif.ru, что на Украине начался процесс по замене Зеленского.
31 июля Зеленский подписал закон, согласно которому независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет восстановлена.