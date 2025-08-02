Трамп направил две атомные подлодки в сторону России

Президент США Дональд Трамп заявил, что две атомные подводные лодки, о передислокации которых он ранее сообщал, теперь находятся ближе к российским границам. По его словам, такое решение было принято в ответ на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Медведев раскритиковал Трампа за ультиматум по Украине.
28 июля Медведев призвал Трампа помнить, что РФ — не Израиль или Иран, и любые ультиматумы являются шагом к военному конфликту. Он также назвал угрозой заявление американского лидера о новом сроке для перемирия на Украине.
Позднее Трамп сообщил, что направил субмарины в «соответствующие регионы» после заявлений Медведева, которые он назвал провокационными и безответственными. Он подчеркнул, что подобные действия — это превентивная мера на случай, если риторика представителей российской власти перерастёт в реальные угрозы.
В Пентагоне, в свою очередь, отказались раскрывать детали передислокации, заявив, что комментарии по этому вопросу — исключительная прерогатива Белого дома.
Россия сможет легко обнаружить местоположение американских субмарин.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что «соответтствующими регионами», куда Трамп направил подложки, могут быть акватории у Камчатки, Командорских островов, Арктики или даже Средиземного моря.
По его словам, российская система обнаружения способна зафиксировать присутствие таких подлодок, и их появление не окажет реального стратегического влияния.
Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что ответ Дмитрия Медведева на резкие высказывания в его сторону от президента США — напоминание, что угрожать России нельзя.