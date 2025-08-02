Трамп направил две атомные подлодки в сторону России

Президент США Дональд Трамп заявил, что две атомные подводные лодки, о передислокации которых он ранее сообщал, теперь находятся ближе к российским границам. По его словам, такое решение было принято в ответ на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.