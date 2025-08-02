Ответ на ультиматум: советник Трампа Уиткофф срочно собирается в Москву

В Москву в ближайшие дни намерен приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал aif.ru, с какой целью американский чиновник Белого дома едет в столицу РФ и чего намерен добиться.
Обсудят ультиматум Трампа.
«Уиткофф едет в Россию, чтобы обсудить все вопросы, связанные с Украиной, с переговорной тематикой по прекращению огня», — отметил эксперт.
Конечно же, стороны, добавил политолог, поговорят об ультимативном заявлении Дональда Трампа о том, что украинский конфликт должен быть урегулирован в десятидневный срок, и его угрозах, в противном случае, обложить РФ пошлинами.
«Президент США, который не скрывает своего разочарования действиями Москвы, хочет навязать свои правила, хочет, чтобы Россия пошла на уступки», — сказал Блохин.
США ищут компромисс.
При этом, так как никакие ультиматумы Белого дома не возымеют действия, что хорошо понимают и в Вашингтоне, Уиткофф получил указание обсудить компромиссные варианты урегулирования конфликта на Украине, считает политолог.
«Понятно, что ультиматумы не пройдут. Поэтому спецпосланник Трампа, вероятно, едет в Москву, чтобы также найти и обсудить компромиссные решения, что-то предложить», — отметил Блохин.
В чем будут состоять компромиссы, если к ним придут, и российская сторона, и американская вряд ли озвучат, уверен политолог.
«Возможно, станет известно направление, но детали нет. Окончательное решение будут принимать лидеры России и США. А Уиткофф едет в Москву, чтобы, скажем так, прощупать почву», — сказал Блохин.
Ответил Трампу.
В свою очередь глава российского государства Владимир Путин 1 августа сделал заявление, которым дал понять, что у тех, кто разочаровался в том, как проходит процесс урегулирования украинского конфликта, как идут переговоры на данный момент, завышенные ожидания.
«По поводу каких-либо разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным способом, необходимо вести обстоятельные разговоры и не на публике», — подчеркнул глава государства.
Путин также добавил, что именно для этой цели было предложено создать рабочие группы по урегулированию конфликта на Украине.