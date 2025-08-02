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Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он «одержим» темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее.

Источник: Reuters

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?… Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты… Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — заявил Вэнс.

Вице-президент говорил о своем необычном «увлечении» с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ.

Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.

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