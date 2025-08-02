Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?… Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты… Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — заявил Вэнс.