Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?… Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты… Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — заявил Вэнс.
Вице-президент говорил о своем необычном «увлечении» с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ.
Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.