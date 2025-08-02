Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День Воздушно-десантных войск отметили в Хабаровске

В праздничный день офицеры и ветераны ВДВ по традиции возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан»

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. В Хабаровске праздничные церемонии начались с крестного хода и возложения венка и цветов к памятнику «Черный тюльпан», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военнослужащие, ветераны и члены их семей с иконой Святого Илии Пророка, покровителя ВДВ прошли крестным ходом от Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери до памятника «Черный тюльпан».

Здесь после поздравления присутствующие почтили память погибших Минутой молчания и возложили к мемориалу венок и цветы.