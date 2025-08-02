День Воздушно-десантных войск отметили в Хабаровске

Сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. В Хабаровске праздничные церемонии начались с крестного хода и возложения венка и цветов к памятнику «Черный тюльпан», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Военнослужащие, ветераны и члены их семей с иконой Святого Илии Пророка, покровителя ВДВ прошли крестным ходом от Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери до памятника «Черный тюльпан».
Здесь после поздравления присутствующие почтили память погибших Минутой молчания и возложили к мемориалу венок и цветы.