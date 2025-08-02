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Обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Жертв и повреждений жилых домов в результате ликвидации дронов нет, заявил глава региона.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеские БПЛА над территорией Рязанской области. Обломки попали на территорию предприятия. Как сообщил глава региона Павел Малков, жертв и повреждений жилых домов в результате ликвидации дронов нет.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал губернатор в Telegram-канале.

Малков также попросил жителей и гостей области не выкладывать фото и видео фрагменты атак, так как они «помогают врагу». В случае обнаружения частей БПЛА, подчеркивает политик, нужно обратиться в экстренные службы, не подходить к осколкам и тем более не трогать их.

Как KP.RU писал ранее, в период с 20:00 до 00:00 минувшей пятницы, 1 августа, силы ПВО перехватили и ликвидировали 18 украинских БПЛА над регионами РФ, а также в акватории Азовского моря.

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