Операторы «Запада» собрали собственный дрон с АК и расстреляли из него снайперов ВСУ

Операторы дронов группировки войск «Запад» Российской Армии уничтожили снайперов ВСУ, применив беспилотник с установленной штурмовой винтовкой. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ.
«…Дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания и поразил цель», — привели в ТАСС слова одного из офицеров.
Отмечается, что беспилотник использует переработанный и облегченный вариант автомата Калашникова калибра 5,45. Операторы «Запада» прозвали свою разработку «Арбалет» и уже неоднократно применяли ее для выполнения боевых задач.
Сложно переоценить роль БПЛА в зоне специальной военной операции. Ранее стало известно о том, как операторы группировки войск «Юг» ликвидировали находящийся у боевиков ВСУ американский бронированный внедорожник «Хамви» всего одним FPV-дроном.