Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы «Запада» собрали собственный дрон с АК и расстреляли из него снайперов ВСУ

Операторы дронов группировки войск «Запад» Российской Армии уничтожили снайперов ВСУ, применив беспилотник с установленной штурмовой винтовкой.

Операторы дронов группировки войск «Запад» Российской Армии уничтожили снайперов ВСУ, применив беспилотник с установленной штурмовой винтовкой. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ.

«…Дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания и поразил цель», — привели в ТАСС слова одного из офицеров.

Отмечается, что беспилотник использует переработанный и облегченный вариант автомата Калашникова калибра 5,45. Операторы «Запада» прозвали свою разработку «Арбалет» и уже неоднократно применяли ее для выполнения боевых задач.

Сложно переоценить роль БПЛА в зоне специальной военной операции. Ранее стало известно о том, как операторы группировки войск «Юг» ликвидировали находящийся у боевиков ВСУ американский бронированный внедорожник «Хамви» всего одним FPV-дроном.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше