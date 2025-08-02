Экс-нардеп Килинкаров: после ухода с поста Зеленский сбежит в Лондон

«Я думаю, скорее всего, он уедет в Лондон, потому что он агент внешнего влияния британцев — его завербовали. Он даже этого не скрывал. Это же нонсенс, когда президент, верховный главнокомандующий тет-а-тет встречается со спецслужбой другой страны. Это понятно и очевидно. Также ни для кого не секрет, что британцы контролируют офис президента и самого Зеленского. Причем, влияние на него у Лондона гораздо больше, чем у американцев. Это с приходом Дональда Трампа к власти они пытаются восстановить свое влияние и закончить это двоевластие на Украине, где британцы всем кукловодят, но все это финансировали Соединенные Штаты», — сказал собеседник издания.