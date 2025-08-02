В Таиланде назвали «хорошей новостью» введение Трампом 19-процентных пошлин

Министр финансов Таиланда Пичаи Чунхаваджира назвал «хорошей новостью» введение президентом США Дональдом Трампом 19-процентных пошлин на импорт таиландских товаров. Об этом пишет газета Bangkok Post.
Глава Минфина напомнил, что ранее Трамп грозил Таиланду пошлинами в размере 36%. Таким образом, пошлины почти в два раза ниже — это «итог успешных переговоров между Бангкоком и Вашингтоном», уточнил министр.
Чунхаваджира также добавил, что в отношении товаров из некоторых стран Юго-Восточной Азии пошлины США больше. Так, на продукцию Вьетнама Вашингтон установил пошлины в размере 20%, а на товары из Лаоса и Мьянмы и вовсе на уровне 40%.
Однако Бангкок добился относительно низких пошлин в обмен на ряд договоренностей. Так, страна отменит почти все свои пошлины на американские товары, сократит торговый профицит с США за три года на 70%, а также ужесточит контроль за обходом санкций.
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