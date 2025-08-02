Британцы боятся ответа Путина на первый шаг Трампа по лестнице ядерной войны

Напомним, в ответ на сообщение зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Трамп заявил, что отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Куда именно, в Белом доме и в Пентагоне не ответили. При этом хозяин Белого дома добавил, что США полностью готовы к ядерной войне.