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Британцы боятся ответа Путина на первый шаг Трампа по лестнице ядерной войны

Президент США Дональд Трамп сделал первый шаг по лестнице ядерной эскалации, приняв решение о переброске атомных подводных лодок, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Источник: Life.ru

В статье указано, что ни один американский президент не отправлял атомные подводные лодки к российским водам даже во времена холодной войны. Эксперты указали, что этим решением Трамп поднялся на «первую ступень ядерной войны».

«Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск», — говорится в материале.

Издание назвало решение Трампа эпохальным моментом. Оно дает повод для беспокойства и свидетельствует о «балансировании на грани ядерной войны». Также в материале указали, что такое заявление Трампа несёт риск ответной реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения ситуации.

Напомним, в ответ на сообщение зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Трамп заявил, что отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Куда именно, в Белом доме и в Пентагоне не ответили. При этом хозяин Белого дома добавил, что США полностью готовы к ядерной войне.

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