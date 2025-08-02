«Никогда ранее ни один лидер США не решался на подобное»: в Европе осудили угрозы Трампа в адрес РФ

47-й глава Белого дома Дональд Трамп начал взбираться на «лестницу ядерной эскалации», заявив о переброске двух атомных подводных лодок (АПЛ) США якобы на фоне угрозы со стороны РФ. Такого мнения придерживается журналист британской газеты The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд.
«Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод. Никогда ранее ни один лидер США не решался на подобное балансирование на грани ядерной войны», — заявил иностранный корреспондент.
Бломфилд подчеркнул, что сегодня мало кто паникует, «учитывая донкихотский стиль правления Дональда Трампа». Но это не значит, что его действия «не несут в себе риск».
«Он изменил построение ядерных сил Вашингтона в отношении России так, как не отваживался ни один из его предшественников, поднявшись — почти небрежно — на первую ступеньку лестницы ядерной эскалации», — пишет журналист.
Он считает, что, если президент России Владимир Путин решит ответить США тем же «может последовать серьезный кризис». Однако Бломфилд поделился, что исход того, что Москва отреагирует на действия Вашингтона аналогичным образом, маловероятен.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп решил раскрыть карты и рассказать, куда он распорядился перебросить две американские АПЛ. По словам политика, они находятся «ближе к России», однако точного местоположения все же указывать не стал.