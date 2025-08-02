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Трамп заявил, что его мнение о Путине не изменилось

Президент США назвал российского коллегу «крепким орешком».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину осталось прежним.

По словам Трампа, он по-прежнему считает президента России «крепким орешком», подчёркивая его характер и решительность.

«Он (Путин — ред.), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось», — отметил Трамп.

Трамп ранее также заявлял, что его супруга Мелания Трамп относится к Владимиру Путину с определённой симпатией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он не намерен прекращать общение с президентом России Владимиром Путиным. Он также выразил надежду, что российский президент предпримет шаги в вопросе урегулирования украинского конфликта.

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