Трамп заявил, что его мнение о Путине не изменилось

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину осталось прежним.
По словам Трампа, он по-прежнему считает президента России «крепким орешком», подчёркивая его характер и решительность.
«Он (Путин — ред.), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось», — отметил Трамп.
Трамп ранее также заявлял, что его супруга Мелания Трамп относится к Владимиру Путину с определённой симпатией.
Ранее Дональд Трамп заявил, что он не намерен прекращать общение с президентом России Владимиром Путиным. Он также выразил надежду, что российский президент предпримет шаги в вопросе урегулирования украинского конфликта.