Министр транспорта анонсировал строительство новой автодороги между Ташкентом и Чарваком

Остаётся лишь надеяться, что за стремлением к быстрой прибыли и масштабной застройке власти не забудут о главном — сохранении природы Чарвака. Потому что, если развитие территории пойдёт так же хаотично, как это часто бывает у нас, уже через несколько лет вместо чистой воды и горных пейзажей мы получим плотную застройку, бетон и пробки. И тогда власти будут вынуждены уже не дорогу строить, а устранять последствия собственной неосмотрительности.