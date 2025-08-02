Министр транспорта анонсировал строительство новой автодороги между Ташкентом и Чарваком

По словам министра, в последние годы зона активно развивается как туристическое направление: в неё вкладываются крупные инвестиции, появляются новые объекты, и с каждым годом растёт поток туристов. Однако дорога, ведущая туда сегодня, едва справляется с нагрузкой — особенно в выходные и праздничные дни, когда движение буквально парализуется.
«Мы уже представили первоначальную концепцию. Строительство будет вестись на основе государственно-частного партнёрства с ведущими компаниями, без вмешательства в существующую дорогу», — отметил Ильхом Махкамов.
Звучит обнадёживающе, но в этой истории есть один нюанс: о необходимости новой дороги на Чарвак говорят уже не первый год — и даже не первый десяток лет. Однако только после того, как на берегу водохранилища забрезжил масштабный проект Sea Breeze Uzbekistan, за которым стоит азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов, тема неожиданно получила официальный импульс.
Так совпало? Или просто для нового мегакурорта нужна соответствующая транспортная артерия, чтобы возить тысячи туристов — как иностранных, так и местных?
Пока неизвестно, когда именно начнутся строительные работы и в какие сроки планируется завершение трассы. Но одно можно сказать наверняка: масштабная стройка на Чарваке уже началась — и, похоже, её не остановить. Будь то проект Агаларова или других девелоперов, Чарвак превращается в зону интенсивной урбанизации, и новая дорога — лишь первая ласточка этих перемен.
Остаётся лишь надеяться, что за стремлением к быстрой прибыли и масштабной застройке власти не забудут о главном — сохранении природы Чарвака. Потому что, если развитие территории пойдёт так же хаотично, как это часто бывает у нас, уже через несколько лет вместо чистой воды и горных пейзажей мы получим плотную застройку, бетон и пробки. И тогда власти будут вынуждены уже не дорогу строить, а устранять последствия собственной неосмотрительности.