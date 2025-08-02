Telegraph написала о первом шаге Трампа по «лестнице ядерной эскалации»

Издание назвало это решение эпохальным и вселяющим ужас моментом и «балансированием на грани ядерной войны». В материале говорится, что даже во времена холодной войны «ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод».
Тем не менее, несмотря на действительные риски сегодня, «учитывая донкихотский стиль правления Дональда Трампа, сегодня мало кто паникует», это явно не второй Карибский кризис, говорится в статье.
Холодная война — это период острого военно-политического и идеологического противостояния между СССР и США, а также их союзниками, который начался вскоре после окончания Второй мировой войны. Холодная война длилась примерно с 1946 года до распада СССР в 1991 году. В это время не было прямых военных столкновений между сверхдержавами, но происходили конфликтные ситуации по всему миру, гонка вооружений, в том числе ядерных, и противостояние идеологий — коммунизма и капитализма.
Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе. Размещение вызывало острую реакцию у властей США, ситуацию удалось урегулировать путем разговора первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди.
До этого президент США объявил о перемещении двух атомных подлодок в «соответствующие районы» для «защиты народа». Когда речь заходит о ядерном оружии, США должны быть готовы, и они полностью готовы, добавил Трамп. В интервью Newsmax республиканец уточнил, что две американские подводные лодки будут располагаться ближе к России.
Госдума призвала к сдержанности после слов Трампа. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что военно-политическое руководство, включая «верховного главнокомандующего», обладает всей информацией и «мудростью» для принятия адекватных и соразмерных решений.