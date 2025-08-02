Telegraph написала о первом шаге Трампа по «лестнице ядерной эскалации»

Холодная война — это период острого военно-политического и идеологического противостояния между СССР и США, а также их союзниками, который начался вскоре после окончания Второй мировой войны. Холодная война длилась примерно с 1946 года до распада СССР в 1991 году. В это время не было прямых военных столкновений между сверхдержавами, но происходили конфликтные ситуации по всему миру, гонка вооружений, в том числе ядерных, и противостояние идеологий — коммунизма и капитализма.