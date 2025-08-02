Килинкаров оценил шансы Залужного заменить Зеленского

У бывшего главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного никаких перспектив заменить Владимира Зеленского на его посту нет. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявлял, что к октябрю Зеленского могут заменить, поскольку «многие люди, в том числе президент Дональд Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло». По его мнению, на эту должность рассматривается Залужный.
«Я уверен в том, что Зеленский не пойдет на второй срок. Также я уверен в том, что у Залужного абсолютно нет никаких шансов возглавить Украину. Как он может прийти к власти — только через выборы. Для этого необходимо отменить военное положение, чтобы это сделать, нужно прекратить конфликт, а как это реализовать? К тому же, чтобы провести выборы, они должны быть признаны как демократические, а разве Россия признает их, если в них не участвует не то, что пророссийские кандидаты, а хотя бы адекватные люди, которые за независимость Украины, а не за внешнее влияние. Сделать его депутатом тоже не получится. Я считаю Залужного очень переоцененной фигурой. Он же до сих пор для себя решения не принял — хочет он быть политиком или нет. Он же не сделал ни одного публичного политического заявления, кроме фотосессии и интервью в журнале. Я считаю, что у Залужного никаких перспектив, чтобы стать президентом, нет», — сказал собеседник издания.
Килинкаров также рассказывал aif.ru, что на Украине сейчас начинается подготовительный этап по смене политического режима. По его словам, у Зеленского нет никаких перспектив.