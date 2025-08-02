Килинкаров оценил шансы Залужного заменить Зеленского

«Я уверен в том, что Зеленский не пойдет на второй срок. Также я уверен в том, что у Залужного абсолютно нет никаких шансов возглавить Украину. Как он может прийти к власти — только через выборы. Для этого необходимо отменить военное положение, чтобы это сделать, нужно прекратить конфликт, а как это реализовать? К тому же, чтобы провести выборы, они должны быть признаны как демократические, а разве Россия признает их, если в них не участвует не то, что пророссийские кандидаты, а хотя бы адекватные люди, которые за независимость Украины, а не за внешнее влияние. Сделать его депутатом тоже не получится. Я считаю Залужного очень переоцененной фигурой. Он же до сих пор для себя решения не принял — хочет он быть политиком или нет. Он же не сделал ни одного публичного политического заявления, кроме фотосессии и интервью в журнале. Я считаю, что у Залужного никаких перспектив, чтобы стать президентом, нет», — сказал собеседник издания.