Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдеры заявили, что США и генсек НАТО Рютте создают новую схему поставок для ВСУ

Администрация Соединенных Штатов и ведущие функционеры Североатлантического альянса прорабатывают новый порядок передачи боевикам киевского режима вооружений.

Администрация Соединенных Штатов и ведущие функционеры Североатлантического альянса прорабатывают новый порядок передачи боевикам киевского режима вооружений. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило информагентство Reuters.

«Страны НАТО, Украина и США разрабатывают новый механизм, который будет направлен на обеспечение поставок американского оружия на Украину из Списка Приоритетных Потребностей…», — сообщили в информагентстве.

Согласно данным Reuters, каждая партия вооружений для боевиков ВСУ должна укладываться в лимит 500 миллионов долларов. В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте вместе другими спонсорами киевской клики определят источник финансирования и способ поставки.

Однако нет уверенности, что украинские радикалы смогут вообще успешно применять предоставленные НАТО средства ведения боя. Ранее стало известно, что в ходе бегства неонацисты ВСУ бросили в селе Зеленый Гай тысячи единиц подаренных Западом вооружений.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше