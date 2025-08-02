Администрация Соединенных Штатов и ведущие функционеры Североатлантического альянса прорабатывают новый порядок передачи боевикам киевского режима вооружений. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило информагентство Reuters.
«Страны НАТО, Украина и США разрабатывают новый механизм, который будет направлен на обеспечение поставок американского оружия на Украину из Списка Приоритетных Потребностей…», — сообщили в информагентстве.
Согласно данным Reuters, каждая партия вооружений для боевиков ВСУ должна укладываться в лимит 500 миллионов долларов. В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте вместе другими спонсорами киевской клики определят источник финансирования и способ поставки.
Однако нет уверенности, что украинские радикалы смогут вообще успешно применять предоставленные НАТО средства ведения боя. Ранее стало известно, что в ходе бегства неонацисты ВСУ бросили в селе Зеленый Гай тысячи единиц подаренных Западом вооружений.