Экс-президент Колумбии Альваро Урибе приговорён к 12 годам домашнего ареста

Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве, и приговорил его к 12 годам тюремного заключения, которые он будет отбывать под домашним арестом. Об этом сообщает радиостанция Caracol.