На Южном Урале на субсидии для операторов связи выделено 20 млн рублей

Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания региона Павел Шиляев.
Первый этап отбора получателей субсидий уже завершен. Два оператора связи получили финансирование: 2,8 млн рублей и 1,1 млн рублей. Благодаря этой поддержке интернет появился в деревне Урефты и поселке Кисегачинский (Сосновский муниципальный округ).
В областном бюджете заложено 20 млн рублей на продолжение программы. Новые отборы позволят расширить зону покрытия связи и интернета в малых и труднодоступных населенных пунктах.