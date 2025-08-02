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На Южном Урале на субсидии для операторов связи выделено 20 млн рублей

В Челябинской области действует программа субсидирования операторов связи для развития инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах.

Источник: «Вечерний Челябинск»

Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания региона Павел Шиляев.

Первый этап отбора получателей субсидий уже завершен. Два оператора связи получили финансирование: 2,8 млн рублей и 1,1 млн рублей. Благодаря этой поддержке интернет появился в деревне Урефты и поселке Кисегачинский (Сосновский муниципальный округ).

В областном бюджете заложено 20 млн рублей на продолжение программы. Новые отборы позволят расширить зону покрытия связи и интернета в малых и труднодоступных населенных пунктах.