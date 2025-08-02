На Южном Урале на субсидии для операторов связи выделено 20 млн рублей

Первый этап отбора получателей субсидий уже завершен. Два оператора связи получили финансирование: 2,8 млн рублей и 1,1 млн рублей. Благодаря этой поддержке интернет появился в деревне Урефты и поселке Кисегачинский (Сосновский муниципальный округ).