Лукашенко: военнослужащие ССО — один из надежных гарантов мирного неба Беларуси и спокойствия ее жителей

«В этот день мы чествуем воинов-десантников всех поколений, вписавших яркие страницы в героическую летопись советской и белорусской армий. В годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, свято хранили верность присяге и своему народу», — говорится в поздравлении.