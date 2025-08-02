Лукашенко: органы госконтроля — надежный щит на страже экономической безопасности государства

«Ваша работа имеет важное значение для повышения прозрачности и эффективности государственного управления, использования госсобственности, совершенствования хозяйственных, финансовых и налоговых отношений, укрепления экономического суверенитета Беларуси и защиты национальных интересов», — говорится в поздравлении.