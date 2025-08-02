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Лукашенко: органы госконтроля — надежный щит на страже экономической безопасности государства

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ваша работа имеет важное значение для повышения прозрачности и эффективности государственного управления, использования госсобственности, совершенствования хозяйственных, финансовых и налоговых отношений, укрепления экономического суверенитета Беларуси и защиты национальных интересов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил работников органов государственного контроля за ежедневный упорный труд, который требует от каждого неукоснительной верности принципам законности, объективности, ответственности и высоких нравственных качеств.

«Убежден, что и в дальнейшем компетентность, принципиальность и сплоченность помогут вашему большому коллективу оставаться надежным щитом на страже экономической безопасности государства», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов государственного контроля доброго здоровья, счастья и новых достижений во имя процветания Беларуси.

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