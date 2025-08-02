Экс-глава Гагаузии: милитаризация Молдавии идет вопреки позиции жителей

«ЦИК получила установку от Санду и от PAS (президента страны Майи Санду и Партии действия и солидарности — прим. ТАСС). Они понимают, что общество хочет, чтобы страна была нейтральной. И понятно, что все бы подписались за нейтралитет в нашей стране, тогда у них не было бы никаких оснований и дальше продолжать инвестировать средства в приобретение оружия для нашей страны», — сказала Влах.