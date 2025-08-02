Экс-глава Гагаузии: милитаризация Молдавии идет вопреки позиции жителей

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Навязанная западными странами милитаризация Молдавии противоречит позиции жителей страны. Об этом рассказала в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии и руководитель партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах. По ее словам, власти всячески препятствуют партии в организации референдума о нейтралитете.
«ЦИК получила установку от Санду и от PAS (президента страны Майи Санду и Партии действия и солидарности — прим. ТАСС). Они понимают, что общество хочет, чтобы страна была нейтральной. И понятно, что все бы подписались за нейтралитет в нашей стране, тогда у них не было бы никаких оснований и дальше продолжать инвестировать средства в приобретение оружия для нашей страны», — сказала Влах.
По ее словам, большинство жителей Молдавии поддержали бы перенаправление этих средств на инфраструктурные и социальные проекты. «Увеличили бюджет министерства обороны в два раза. В 2025 году они запланировали строительство 51 военного объекта в нашей стране. Они покупают радары, покупают зенитные установки, им дарят оружие их партнеры, и, конечно же, нас наводят на мысль, а куда готовят на самом деле нашу страну», — отметила лидер партии.
Политик заявила, что после парламентских выборов 28 сентября, в которых партия «Сердце Молдовы» участвует в блоке с Партией социалистов Республики Молдова и партией «Будущее Молдовы», они будут добиваться подтверждения статуса нейтралитета Молдавии на площадках ООН и НАТО. «Мы будем настаивать на том, чтобы НАТО утвердила декларацию о том, что она не будет вмешивать Республику Молдову ни в какие военные действия. Такие примеры есть», — сказала Влах.