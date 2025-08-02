В Пензе в результате атаки БПЛА один человек погиб и еще двое пострадали

В результате вражеской атаки БПЛА на предприятие в Пензе один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом утром субботы, 2 августа, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина», — написал глава региона в Telegram-канале.
Мельниченко рассказал, что пострадавшими уже занимаются сотрудники скорой помощи. Угрозы их жизни, к счастью, нет. В целях безопасности на территории региона временно ограничена работа мобильного интернета. Также объявлен режим «Воздушной опасности» и приостановлено движение общественного транспорта.
Как KP.RU писал ранее, утром в эту субботу, 2 августа, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в воздушной гавани города Пенза. Это сделано для обеспечения безопасности полета гражданских судов.