Индия опровергла информацию о прекращении закупок нефти у России

Индия не просила заводы прекратить закупку российской нефти, сообщил источник.
Правительство Индии не прекращало закупку нефти из России, а также не искала других поставщиков. Об этом сообщает журналистам неназванный правительственный источник.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрампу доложили, что Индия расхотела закупать нефть у России.
«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США. Об этом американский лидер заявлял в разговоре с журналистами.