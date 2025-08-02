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«СВ»: бригады ВСУ и Нацгвардии Украины несут большие потери в Липцах

По информации источников канала, в окрестностях села уничтожено пять боевых групп противника.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовики ВСУ и одна из бригад Нацгвардии Украины понесли большие потери в ходе боев за село Липцы Харьковской области, сообщил в субботу Telegram-канал «Северный Ветер».

В публикации уточняется, что речь идет о 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ и 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».

Сообщается о ликвидации в минувшую пятницу пяти боевых групп боевиков из этих подразделений в районе Липцов.

По информации источников канала, также уничтожены шесть складов с боеприпасами противника.

Ранее были опубликованы кадры ликвидации штурмовой группы ВСУ под Липцами.