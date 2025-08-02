«СВ»: бригады ВСУ и Нацгвардии Украины несут большие потери в Липцах

Штурмовики ВСУ и одна из бригад Нацгвардии Украины понесли большие потери в ходе боев за село Липцы Харьковской области, сообщил в субботу Telegram-канал «Северный Ветер».
В публикации уточняется, что речь идет о 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ и 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».
Сообщается о ликвидации в минувшую пятницу пяти боевых групп боевиков из этих подразделений в районе Липцов.
По информации источников канала, также уничтожены шесть складов с боеприпасами противника.
Ранее были опубликованы кадры ликвидации штурмовой группы ВСУ под Липцами.