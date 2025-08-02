СМИ предупредили о «лестнице ядерной эскалации», по которой поднимается Трамп

Агрессивная риторика лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России несет риск эскалации между ядерными державами. С таким заявлением выступила британская газета The Telegraph.
«Даже во времена Холодной войны ни один Президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод… Это не новый Карибский кризис», — отметили в The Telegraph.
Данная публикация издания была посвящена решению главы Овального кабинете об отправке двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в «соответствующие» зоны для гипотетического нанесения удара по территории РФ.
Как указали британские журналисты, Дональд Трамп сейчас находится на «первой ступеньке лестницы ядерной эскалации».
Подобному одиозному шагу американского лидера предшествовал интернет-спор с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Также Дональд Трамп уже публично заявил, что Армия США «полностью готова» к сценарию атомной войны.