Лула да Силва: Бразилия готовит ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан.