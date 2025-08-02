Лула да Силва: Бразилия готовит ответ на новые пошлины США

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы защитить нашу экономику, бизнес и наших работников и дать ответ на тарифные меры правительства США», — написал он в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан.
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