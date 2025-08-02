Путин проявил сдержанность, узнав про ультиматум Трампа о десяти днях по Украине

Российский лидер Владимир Путин сдержанно отреагировал на решение президента США Дональда Трампа сократить срок урегулирования украинского конфликта до 10 дней. Свое мнение в пятницу, 1 августа, он высказал во время неформальной беседы с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме.
Глава государства уточнил, что Москва готова обсуждать мир на Украине по существу. При этом Россия может повременить, если Киев все еще сомневается в необходимости проведения масштабных переговоров.
— Если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, то Россия может подождать, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Также президент России отметил, что разочарования на фоне урегулирования конфликта возникают исключительно из-за «избыточных ожиданий» от них. Для мирного решения украинского кризиса нужно проводить обстоятельные разговоры, а не публичные.
В ходе встречи с Лукашенко российский лидер подчеркнул, что условия Москвы по Украине, которые она озвучила в июне 2024 года, не поменялись. Он отметил, что их «скорее можно назвать целями». Кроме того, Путин заявил, что Россия в урегулировании конфликта намерена искоренить его причины, а также решить вопросы гуманитарного характера.