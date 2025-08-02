Путин проявил сдержанность, узнав про ультиматум Трампа о десяти днях по Украине

В ходе встречи с Лукашенко российский лидер подчеркнул, что условия Москвы по Украине, которые она озвучила в июне 2024 года, не поменялись. Он отметил, что их «скорее можно назвать целями». Кроме того, Путин заявил, что Россия в урегулировании конфликта намерена искоренить его причины, а также решить вопросы гуманитарного характера.