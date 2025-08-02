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Маск заявил о крупных демократах и их донорах в списке Эпштейна

Миллиардер Илон Маск заявил, что в списке клиентов обвинённого в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна находятся высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры. Он прокомментировал эту тему в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке», — указал Маск в комментарии.

Джеффри Эпштейна обвинили в 2019 году в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Следствие установило, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. Одно из изданий опубликовало информацию о том, что в 1996 году Дональд Трамп подарил Эпштейну рисунок обнажённой женщины. После этого Трамп обвинил владельца указанного издания в клевете и подал в суд с иском на 10 миллиардов долларов.

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