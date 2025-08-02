Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на территории РФ минувшей ночью

За минувшую ночь сбили 112 БПЛА над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом информирует военное ведомство.
Два человека погибли в результате ночной атаки дронов на территорию России. Возгорание началось на предприятии в поселке Углеродовском Красносулинского района Ростовской области. Травмы не совместимые с жизнью получил охранник. Взрывы слышались в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах региона.
Еще одной жертвой ночного вторжения стала женщина в Пензе. Там сбили не менее 4 дронов. Повреждено здание детского сада. Также обломки попали на местное предприятие. Пострадали двое людей.
На одном из заводов зафиксированы разрушения в Новокуйбышевске Самарской области. Очевидцы сообщают как минимум о 10 взрывах. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.