Есть вопросы: Трамп невнятно объяснил передислокацию ядерных подводных лодок США

Пентагон тщательно скрывает информацию о своих ядерных возможностях, что делает практически невозможным подтвердить заявление Трампа, отмечает Си-эн-эн. Но его заявление, тем не менее, привело к резкой риторической конфронтации, вызвавшей бряцание ядерным оружием, характерное для холодной войны. Позже в пятницу Трамп заявил, что передислоцированные атомные подводные лодки были перемещены «ближе к России». «Мы всегда хотим быть готовыми, и поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова — это только слова и не более того», — сказал Трамп в интервью Newsmax. Как подчеркивает CNN, Медведев, который в течение последних нескольких дней вел онлайн-перепалку с Трампом, в четверг упомянул о возможностях автоматического нанесения Россией ответного ядерного удара советской эпохи, после того как Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами».